Захарова посоветовала Reuters опровергнуть фейк о гибели Асада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, планирует ли агентство Reuters опровергать свои данные о произошедшей "с большой вероятностью" гибели бывшего президента Башара Асада. Она назвала это сообщение "распространением фейков".

Ранее Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что "с высокой вероятностью" Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Позднее источник в Кремле сообщил ТАСС, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву.