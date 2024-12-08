Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на планете остались только два лидера - он сам и глава российского государства Владимир Путин. Такую точку зрения он изложил во время общения с молодежью в провинции Газиантеп.

"В настоящее время в мире остались только два [опытных] лидера. Есть я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я - это я. Но срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же - господина Путина. Все остальные ушли. И мы хотим, чтобы наш диалог продолжался. Тут важно продолжать политику. Вот, например, после ухода [канцлера] Ангелы Меркель в Германии закончилась политика", - сказал Эрдоган.

Он отметил, что с большим уважением относится к экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шрёдеру.

"Его степень уважения к нам была совсем иной, и он был действительно хорошим лидером. Например, во время рамадана (имеется в виду ежевечернее разговение в священный для мусульман месяц рамадан - прим. ТАСС) Шредер не пил пиво за нашим с ним общим столом. Он проявлял уважение. Наш диалог со Шрёдером продолжается до сих пор, и периодически он даже приезжает в Турцию", - сообщил Эрдоган.

Он добавил, что "Шрёдер занимает очень сильные позиции в немецкой политике", и выразил надежду, что "и в турецкой политике будут такие же фигуры".