Песков напомнил, что Путин назвал условия для переговоров с Киевом

Условия мирных переговоров были озвучены президентом России Владимиром Путиным ранее, но Киев продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва внимательно ознакомилась с заявлением избранного президента США Дональда Трампа после его встречи в Париже с главой Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.

Песков отметил, что условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию по урегулированию конфликта.

Пресс-секретарь уточнил, что «для выхода на мирную траекторию» Владимиру Зеленскому достаточно отменить свой декрет о запрете переговоров с РФ и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле.

«Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие», — разъяснил Песков.

Пресс-секретарь заметил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны. Он добавил, что ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая.