В Госдуме раскрыли позицию России в ситуации с Сирией

Россия выступает за территориальную целостность Сирии и передачу власти мирным путем. Позицию страны в этой ситуации раскрыл глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Его слова передает ТАСС.

«По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем», — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что ближневосточная страна переживает сейчас сложный и трагический период.

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При этом, по словам Слуцкого, пока удалось избежать самого жестокого варианта развития событий.