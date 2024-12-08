В Кремле оценили слова Трампа по урегулированию на Украине
Кремль внимательно ознакомился с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по Украине, но для выхода на переговоры Киеву необходимо отменить декрет, который их запрещает.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил: президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального Юга, партнеров по БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, и также работающих на гуманитарном треке ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.
"Наша позиция по Украине хорошо известна, - продолжил представитель Кремля. - Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России. Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина".
Дмитрий Песков обратил внимание на то, что своим декретом Владимир Зеленский запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.
"Эта их позиция не меняется. Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом реалий, складывающихся на земле", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.