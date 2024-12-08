Кремль внимательно ознакомился с заявлением избранного президента США Дональда Трампа по Украине, но для выхода на переговоры Киеву необходимо отменить декрет, который их запрещает.

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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил: президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие в первую очередь от стран глобального Юга, партнеров по БРИКС - Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, и также работающих на гуманитарном треке ОАЭ, Катара и Саудовской Аравии.

"Наша позиция по Украине хорошо известна, - продолжил представитель Кремля. - Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России. Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина".

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что своим декретом Владимир Зеленский запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.