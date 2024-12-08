МИД РФ: Асад покинул пост и уехал из Сирии

Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с рядом участников вооруженного конфликта и покинул страну. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В ведомстве отметили, что Москва с крайней озабоченностью следит за драматическими событиями в Сирии.

«В результате состоявшихся переговоров Б.Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории САР он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем», — разъяснили в МИД.

В пресс-службе подчеркнули, что Россия в этих переговорах не участвовала.

Асад мог улететь в Африку

Вместе с тем, заметили в ведомстве, РФ обращается ко всем вовлеченным сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.

«Российская Федерация находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции. Призываем к уважению мнений всех этноконфессиональных сил сирийского общества, поддерживаем усилия по налаживанию инклюзивного политического процесса, основанного на единогласно принятой Советом Безопасности ООН резолюции 2254», — пояснили в МИД.

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности, на данный момент серьезной угрозы их безопасности нет, резюмировали дипломаты.