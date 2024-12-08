Песков прокомментировал слова Трампа о соотношении потерь РФ и Украины

Песков опроверг слова Трампа о соотношении потерь РФ и Украины
Потери украинской армии кратно превышают российские потери в СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал приведенные избранным президентом США Дональдом Трампом данные о потерях сторон в украинском конфликте.
"Что касается приведенных [Трампом] цифр о потерях с обеих сторон, то, очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие: украинские потери кратно превышают потери с российской стороны", - подчеркнул представитель Кремля.