Потери украинской армии кратно превышают российские потери в СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал приведенные избранным президентом США Дональдом Трампом данные о потерях сторон в украинском конфликте.