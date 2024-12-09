Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 9 декабря, рассказал, верит ли он словам избранного президента США Дональда Трампа про завершение украинского конфликта.

— Если он (Трамп — прим. ВМ) сказал и дал слово всему миру, если он мужчина, то должен держать слово. Если нет, то пусть, как и другие, наденет юбку. Трамп сказал, что остановит войну, хотя это не в его руках. Но ресурсы у него есть. Если он свои ресурсы использует, то наш президент закончит войну, — сказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что Россия не будет идти на уступки, а только отстаивать свои интересы, передает Telegram-канал Ura.ru.

Избранный президент США отметил, что Украина стремится к заключению мирного соглашения с Россией с целью завершения конфликта. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский желает «остановить это безумие».

Кадыров уточнил, кто сделает решающий шаг в мирном урегулировании по Украине

Согласно информации американского издания The Wall Street Journal, украинская сторона в ближайшее время намерена объявить о своей готовности начать мирные переговоры с Россией и подписать соглашение с Москвой. В этом контексте «Вечерняя Москва» решила выяснить у политолога Юрия Светова, действительно ли Киев готовится к переговорам или это всего лишь слухи.

В 2022 году на Украине был принят закон, который запрещает переговоры с российским президентом. При этом Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной в отличие от Киева.