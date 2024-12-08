Приемлемые условия по Украине для России включают гарантии безопасности, признание ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и снятие санкций.

Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Нам нужно не упустить шанс на мир, сформировать выгодные для нас условия, включая гарантии безопасности, признание новых регионов, снятие санкций», - подчеркнул он.

По словам Константинова, на данный момент нет гарантий, что на Украине будет установлен прочный мир, хотя шансы на решение конфликта есть.

Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что Украина желает заключить сделку с Россией в целях урегулирования конфликта.

Вместе с тем шеф Пентагона Ллойд Остин на форуме по национальной обороне в штате Калифорния заявлял в свою очередь, что Трамп должен противостоять России.