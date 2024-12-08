В Совфеде заявили, что сирийцам придется самостоятельно справиться с кризисом

Народу Сирии придется самостоятельно справляться с полномасштабной гражданской войной, заметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он добавил, что Москва с высокой долей вероятности не сможет оказать поддержку в условиях, которые сложились в стране, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что за две неполные недели сирийские повстанцы и боевики террористических группировок захватили ключевые населенные пункты республики, военные базы, склады с вооружениями, аэродромы.

«Если народу Сирии и далее будет требоваться наша поддержка, она будет оказываться. Но вряд ли — в условиях полномасштабной гражданской войны. С ней сирийцам предстоит справиться самим», — подчеркнул Косачев.

По его словам, первостепенная задача России в настоящий момент — обеспечить безопасность соотечественников, гражданских лиц и военнослужащих, которые находятся там ради «Сирии, ее суверенитета и территориальной целостности».

Политик предположил, что стране придется непросто в ближайшее время на фоне противостояния сил и группировок.