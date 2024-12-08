МИД России выпустил экстренное сообщение из-за событий в Сирии

Министерство иностранных дел России выпустило экстренное сообщение из-за событий в Сирии.

Заявление опубликовано в Telegram-канале МИД.

«В свете развития ситуации в Сирийской Арабской Республике напоминаем экстренные контакты Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России», — говорится в сообщении.

Россиянам предлагается звонить по круглосуточному многоканальному телефону: +7 (495) 695-45-45.

Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Премьер Сирии рассказал о решении вопроса военного присутствия РФ в стране

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября.