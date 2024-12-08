В МИД России отреагировали на ноту Стокгольма из-за забросанного краской посольства

МИД России получил ноту Стокгольма, отправленную из-за забросанного краской посольства Швеции в Москве.

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Слова ведомства передает РИА Новости.

«Нота посольства Швеции от 29 ноября с просьбой проинформировать о ходе расследования в отношении задержанных виновников случившегося поступила в МИД России 2 декабря», — отреагировали в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что Москва примет необходимые меры. Ведомство отметило, что российские правоохранительные органы в подобных случаях действуют профессионально и эффективно.

28 ноября трое подростков разрисовали и закидали бутылками с краской посольство Швеции в Москве. Правонарушителей забрали в отделение полиции. Предположительно, подростки пошли на этот шаг из-за заявлений Стокгольма об увеличении военной помощи Украине.