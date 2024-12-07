Лавров заявил об ожиданиях от пришедших к власти политиков США

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, чего ждет от пришедших к власти американских политиков в контексте мировой безопасности. Лаврова цитирует ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства выступил в Катаре, на сессии Дохийского форума. Он выразил надежду, что в США возобладает разум, и политиков, провоцирующих конфликты и эскалации во всем мире, отстранят от принятий важных решений.

«В США есть мудрые люди, и мы надеемся, что именно они будут принимать финальные решения, а не те, кто играет с огнем», — сказал Лавров.

Ранее аналитики Центра нацобороны США заявили, что американцы не должны рисковать «даже ограниченной ядерной войной с Россией» из-за Украины. Это «неприемлемый уровень риска для американского народа и национальной безопасности Америки».