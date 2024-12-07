Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала пост с информацией о нацистских корнях президента Грузии Саломе Зурабишвили.

"Про корни русофобии и ультралиберализма. Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...", - написала дипломат в своем Telegram-канале, оставив предложение незавершенным.

Она сопроводила пост ссылкой на пост в Telegram-канале "Дипломатический источник", где приведены данные о родных дядях Зурабишвили, которых называют "нацистскими коллаборационистами". Так сказано о брате отца президента Грузии - Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, обвиненном в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчезнувшем в 1944 году. Кроме того, речь идет о брате матери Зурабишвили - Михаиле Кедие. "О последнем нет ни слова в официальных биографиях Зурабишвили. Фотография родственника с друзьями - нацистскими офицерами - надо думать, могла помешать учебе в престижном парижском вузе", - говорится в публикации "Дипломатического источника", споровожденной соответствующими фотоснимками.