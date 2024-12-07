Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, что в последнее время отношение грузин к России значительно изменилось. По его мнению, это обусловлено тем, что Грузия не желает стать «второй Украиной». Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, в Грузии все еще продолжаются протесты. Вместе с тем, их интенсивность существенно снизилась после того, как силовики изъяли у оппозиции пиротехнику, противогазы и «коктейли Молотова».

Кроме того, пояснили журналисты, местные жители перестали скрывать свои симпатии к России.

«Сейчас из Грузии пытаются сделать вторую Украину: это все прекрасно понимают. А на такие несчастья может быть интересно смотреть со стороны, но уж никак не быть в них», — отметил эрудит.

Вассерман выразил надежду, что «все протесты в Грузии закончатся в пользу Грузии», оппозиционерам не удастся заставить правительство действовать в интересах других стран.

В Грузии в ходе протестов задержали 28 человек

По его мнению, изменение настроения среди местных в отношении России было ожидаемым. Он добавил, что для России это хорошо, так как для страны «полезно, чтобы у всех наших соседей все было благополучно».