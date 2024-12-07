Стали известны подробности визита Путина в Белоруссию

Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Белоруссию завершился накануне поздно вечером. Подписано несколько важнейших договоров, сообщает близкий к пресс-службе Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

Канал подсчитал, что во время визита Путин почти все время работал совместно с Лукашенко.

«Путин пробыл в Беларуси 8 часов 40 минут из них 7:50 — совместная работа двух лидеров», — пишет «Пул первого».

В рамках Высшего госсовета Союзного государства были подписаны 2 декрета, 4 постановления и 3 резолюции. Основными документами стали договор об объединённом рынке электроэнергии и договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Также стало известно, что комплексы, подобные «Орешнику», могут быть развернуты в Белоруссии во второй половине 2025 года.