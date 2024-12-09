Хинштейн подписал указ об отставке правительства Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Оперативное совещание Хинштейна с региональным правительством стартовало в 9:00, 9 декабря.

Врио губернатора заявил, что в связи с уходом в отставку предыдущего главы Курской области, он должен был подписать указ об отставке правительства. Теперь чиновники работают в качестве исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства.

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5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. В документе говорится, что губернатор региона Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка была принята. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область в течение 205 дней. До Смирнова должность губернатора Курской области занимал нынешний министр транспорта России Роман Старовойт.