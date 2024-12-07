Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил надежду, что регион будет освобожден от украинской армии очень быстро. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По его словам, ситуация в Курской области непростая, регион еще не полностью освобожден.

Чиновник отметил, что предстоит проделать колоссальную работу для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Хинштейн сделал первое заявление в новой должности

При этом Хинштейн добавил, что без прямой обратной связи курян власти не смогут сделать так, чтобы восстановление их имущества происходило законно и справедливо.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Это произошло после просьбы губернатора региона Алексея Смирнова о досрочном прекращении своих полномочий.