Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сделал первое заявление в новой должности. Он заявил, что будет стараться работать максимально открыто, пишет РИА Новости.

В четверг, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области». В связи с уходом главы Курской области Алексея Смирнова в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Хинштейн.

Курское СМИ по ошибке опубликовало пост с оскорблениями Хинштейна

«Я буду стараться работать максимально открыто, и будучи в том числе автором закона о госпабликах, который обязал все органы власти вести страницы в отечественных социальных сетях, безусловно, сегодня не просто должен эту норму выполнять, но и собственным примером демонстрировать, насколько она необходима как способ прямой коммуникации с жителями», — подчеркнул Хинштейн.

Политик отметил, что не планирует в срочном порядке менять состав кабмина области. Он добавил, что внимательно познакомится с каждым из членов правительства, руководителями региона, оценит их профессиональные качества.