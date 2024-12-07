Аннулирование результатов первого тура президентских выборов в Румынии является госпереворотом. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"В Румынии фактический госпереворот: конституционный суд, ранее подтвердивший результаты первого тура президентских выборов, теперь эти результаты аннулировал", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале, подчеркнув, что это произошло за два дня до второго тура.

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Причина, пояснил Пушков, заключается в том, что в первом туре победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которого правящая румынская элита и евролибералы не хотят допускать к власти.

По словам сенатора, отныне всем странам Евросоюза угрожает либеральная диктатура: к власти должны приходить только либеральные и пробрюссельские кандидаты, враги России. Остальных же будут "нещадно выбраковывать".

Напомним, в пятницу конституционный суд принял решение отменить итоги первого тура президентских выборов в Румынии. Теперь гражданам страны не придется 8 декабря идти на избирательные участки, чтобы проголосовать во втором туре.

Отмена итогов голосования позволит всем проигравшим попробовать побороться за кресло президента Румынии еще раз.

По словам самого Джорджеску, решение конституционного суда страны является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Судебная система Румынии утратила свою независимость и подчинена политическим приказам, отметил политик.