Захарова ответила на слова норвежского министра о победе Украины

Западным странам следует позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о ее победе в конфликте с Россией. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

©

Она прокомментировала слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде о необходимости обеспечить победу Киева. Дипломат отметила, что вместо этого Западу следует прекратить поставки оружия Украине и не допустить снижения возраста мобилизации в стране.

Мария Захарова жестко высказалась о странах НАТО

«В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — заключила она.

Ранее Эспен Барт Эйде, комментируя выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призвал Запад помочь Киеву победить в конфликте.