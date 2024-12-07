Установлены единые цены на экзамены по истории и русскому языку для мигрантов

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении единой стоимости экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для получения гражданства РФ. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно его тексту, она составит 2 950 руб. Если же иностранцы будут сдавать указанные дисциплины, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, им придется заплатить 5 900 руб. В случае сдачи экзаменов с целью получить разрешение на работу или патент их стоимость составит 3 800 руб. До этого фиксированных цен не было.

В России захотели ввести новое ограничение на работу мигрантов

В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах для динамичного развития. По его словам, мигранты — «это потребность», а проблему представляют только те, кто приезжают в страну нелегально, нарушают российские законы и создают предпосылки для распространения преступности. Всего с начала года в России приняли 13 законов, ужесточающих миграционную политику, а запрет на работу приезжих в определенных сферах ввели более 30 российских регионов.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, зачем в России вводят цифровой профиль иностранца.