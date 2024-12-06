Пушков назвал отмену результатов выборов в Румынии госпереворотом

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что в Румынии произошел государственный переворот. Так он прокомментировал решение Конституционного суда Румынии аннулировать результаты первого тура президентских выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску.

«В Румынии — фактический госпереворот: Конституционный суд, ранее подтвердивший результаты 1-го тура президентских выборов, теперь аннулировал эти результаты! И это за 2 дня до второго тура», — написал парламентарий в соцетях.

Сенатор считает, что теперь странам Евросоюза угрожает «либеральная диктатура».

«К власти должны приходить только либеральные, пробрюссельские кандидаты, ненавистники христианства, враги России, сторонники фон дер Ляйен, поедания насекомых, множественных вакцинаций, однополых браков и транссексуальных операций», — написал Пушков.

Остальных, считает сенатор, будут «нещадно выбраковывать».

В первом туре президентских выборов в Румынии 24 ноября победил Кэлин Джорджеску, которого его противники называют «пророссийским». Сам Джорджеску эти обвинения отвергает. Он выступает против сближения Румынии с НАТО и военной помощи Украине. Во второй тур Джорджеску вышел вместе с лидером оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Еленой Ласкони. Джорджеску набрал 22,93 процента голосов, Ласкони — 19,16 процента.

Голосование второго тура должно было состояться 8 декабря. 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура из-за обвинений во вмешательстве России в пользу Джорджеску. Теперь суд назначит повторное голосование.