Пользователи англоязычных соцсетей оценили интервью Лаврова Карлсону

Интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону в первые сутки получило широкое распространение в англоязычном сегменте СМИ и соцсетей, причем в Великобритании оно цитировалось пока активнее, чем в США. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного АО "Крибрум" по заказу Аналитического центра ТАСС.

По данным на 16:00 мск 6 декабря, зафиксировано более 70 публикаций в 45 англоязычных СМИ с общей потенциальной аудиторией около 45 млн человек. При этом более активны оказались средства массовой информации Великобритании. На их долю приходится более 30 публикаций. Одними из первых оказались издания Daily Mail и The Guardian с многомиллионными аудиториями.

В англоязычных социальных сетях (не считая X и Facebook) прошло около полутысячи публикаций от трехсот с лишним авторов с общим охватом аудитории 16 млн человек. При этом наибольшая вовлеченность в тему зафиксирована у пользователей из США и Украины.

Более половины (52%) авторов и пользователей высказывают позитивные суждения в отношении интервью. Они отмечают, что РФ не является врагом для американцев, обращают внимание на логичность и обоснованность тезисов, высказанных российским министром, и полагают, что Вашингтон "должен перестать эскалировать ситуацию", подвергают критике действия администрации США.

На Западе прокомментировали интервью главы МИД РФ Лаврова

По данным "Крибрума", украинские пользователи, а также оппоненты Дональда Трампа в США демонстрируют высокую вовлеченность в тему, распространяя общий негатив к РФ ("Россию необходимо остановить"), Лаврову и Карлсону, которого называют "рупором Кремля" и "пропагандистом", "предоставляющим свою многомиллионную платформу России для самооправдания".