В МИД России допустили вторую Ялтинскую конференцию для закрепления итогов СВО

Для закрепления итогов специальной военной операции (СВО) может быть проведена вторая Ялтинская конференция. Такое развитие событий допустил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью KP.RU.

В МИД РФ допустили проведение второй Ялтинской конференции
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«Идею "Ялты 2.0" я в принципе не исключал бы, но в контексте принуждения Вашингтона к переговорным решениям, закрепляющим новую геополитическую конфигурацию по результатам СВО», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства России.

Рябков отметил, что прошедшие в 1945 году Ялтинская и Потсдамская конференции заложили основы мироустройства, которые обеспечивали стабильность в Европе и всем мире на протяжении полувека.

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