В МИД РФ допустили проведение второй Ялтинской конференции

Для закрепления итогов специальной военной операции (СВО) может быть проведена вторая Ялтинская конференция. Такое развитие событий допустил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью KP.RU.

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«Идею "Ялты 2.0" я в принципе не исключал бы, но в контексте принуждения Вашингтона к переговорным решениям, закрепляющим новую геополитическую конфигурацию по результатам СВО», — уточнил представитель внешнеполитического ведомства России.

Рябков отметил, что прошедшие в 1945 году Ялтинская и Потсдамская конференции заложили основы мироустройства, которые обеспечивали стабильность в Европе и всем мире на протяжении полувека.