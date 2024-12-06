МИД вызвал временного поверенного в делах Латвии в РФ

Временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка была вызвана в МИД РФ. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Рутке выразили решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в этом прибалтийском государстве.

«Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички Пушкина, бюста Керн. Рутке было заявлено, что упомянутые злонамеренные действия латвийских русофобов глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире», — говорится в тексте.

Также МИД РФ призвал ЮНЕСКО и другие профильные международные институты «осудить подобные варварские действия».