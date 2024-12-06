В МИД отвергли разговоры о неизбежности третьей мировой войны

Россия не говорит о неизбежности новой мировой войны, а стремится избежать вооруженного конфликта с НАТО.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Комсомольской правде».

«Не соглашусь с тем, что в России на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны. Мы исходим из необходимости не допустить прямого военного столкновения России с НАТО», — отметил замглавы МИД.

По словам Рябкова, сценарий перехода России и НАТО к открытому военному конфликту не предопределен, однако действия Вашингтона и его союзников по альянсу «ведут именно в этом направлении». Он добавил, что сложно по-другому оценить подрыв безопасности России под лозунгами о нанесении ей «стратегического поражения», однако Москва посылает Западу сигналы ради недопущения этого сценария.