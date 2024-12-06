В МИД России раскрыли, как достижение целей СВО отразится на США

Достижение поставленных целей специальной военной операции (СВО) станет стратегическим поражением Соединенных Штатов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью kp.ru.

"Нам пришлось адекватно реагировать. Попытки группы стран, узурпировавших право диктовать свои условия всему миру путем силового давления, перестроить по своим лекалам и под свои нужды систему обеспечения региональной и международной безопасности, должны были быть пресечены. Дальше мы будем действовать в том же духе", - отметил Рябков.

"Сейчас, когда ставка администрации [президента США] Джона Байдена взять верх в гибридной войне коллективного Запада против России проваливается, достижение всех поставленных целей специальной военной операции станет стратегическим поражением самих США", - подчеркнул замминистра.

Идея "Ялты 2.0"

Рябков не исключил идею новой "Ялтинской конференции", которая закрепит геополитическую конфигурацию по итогам СВО.

"Так что идею "Ялты 2.0" я в принципе не исключал бы, но в контексте принуждения Вашингтона к переговорным решениям, закрепляющим новую геополитическую конфигурацию по результатам СВО", - сказал он.

Замминистра также отметил, что сейчас РФ работает над формированием архитектуры неделимой безопасности в Большой Евразии "при обеспечении преимущественной ответственности государств континента за урегулирование региональных противоречий и конфликтов".