Комитет Госдумы одобрил законопроект об отмене запрета «Талибана»*

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект о возможности исключения движения «Талибан» (*организация запрещена в России) из списка запрещенных в России организаций. Об этом говорится в материалах к инициативе, размещенных в базе законодательной деятельности Думы, передает «Интерфакс».

Комитет также рекомендует Думе принять законопроект в первом чтении и предлагает Совету Госдумы включить этот законопроект в проект работы Думы на 10 декабря 2024 года.

Законопроект в конце ноября в палату внесла группа депутатов и сенаторов.