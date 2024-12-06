Лукашенко раскрыл, как выпросить желаемое у Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чего-то получить от российского лидера Владимира Путина можно только тогда, когда он это пообещает, передает ТАСС.

Лукашенко раскрыл, как выпросить желаемое у Путина
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Об этом Лукашенко сообщил после того, как Путин счел возможным размещение ракетной системы «Орешник» на территории республики.

«Если хочешь чего-то получить от Путина, добейся, чтобы он публично это пообещал», — сказал Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Президент России подчеркнул, что «Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском. Ракета, по его словам, будет поступать на вооружение в РВСН ВС РФ и в Белоруссию параллельно.

До этого Путин говорил, что центры принятия решений в Киеве могут стать следующими целями для «Орешника». По его словам, в случае массированного применения «Орешника» в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Глава государства напомнил, что Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Все удары противника не останутся без ответа, добавил он.

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