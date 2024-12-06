Лукашенко раскрыл, как выпросить желаемое у Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чего-то получить от российского лидера Владимира Путина можно только тогда, когда он это пообещает, передает ТАСС.

Об этом Лукашенко сообщил после того, как Путин счел возможным размещение ракетной системы «Орешник» на территории республики.

«Если хочешь чего-то получить от Путина, добейся, чтобы он публично это пообещал», — сказал Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что считает возможным размещение «Орешника» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Президент России подчеркнул, что «Орешник» в Белоруссии будет входить в комплекс РВСН ВС России, но определение целей будет за Минском. Ракета, по его словам, будет поступать на вооружение в РВСН ВС РФ и в Белоруссию параллельно.

До этого Путин говорил, что центры принятия решений в Киеве могут стать следующими целями для «Орешника». По его словам, в случае массированного применения «Орешника» в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия. Глава государства напомнил, что Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Все удары противника не останутся без ответа, добавил он.