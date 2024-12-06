Пост с оскорблениями в адрес врио главы Курской области Александра Хинштейна появился в Telegram-канале «Вести. Курск», но его оперативно удалили. Инцидент произошел вечером в четверг, 5 декабря.

По предварительной версии, один из редакторов ошибся чатом, его слова должны были отправиться сообщением другому коллеге, однако случайно были опубликованы в ленте канала. Сообщение провисело несколько минут, за это время оно успело разлететься по всей Сети. На данный момент руководство канала решает вопрос об увольнении сотрудника.

Примечательно то, что официальные представители утверждают, что их канал подвергся атаке хакеров и мошенников. Также обсуждается версия с фейком: якобы такого поста в канале не было, все изображения с этими словами поддельные.

Министерство информации и общественных коммуникаций Курской области должно принять официальное решение уже в ближайшее время. Только сегодня утром министр Ирина Толмачева вызвала руководство канала в полном составе «на разговор». В совещании должен был участвовать и заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

Хинштейн назвал задачу «номер один» на новом посту

Сотрудникам канала запрещается разглашать какую-либо информацию о случившемся, сообщает Telegram-канал Baza.

До этого в Бразилии, где прошел саммит G20, местная телеведущая Ана Мария Брага по ошибке назвала действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ликвидированным главой террористической организации «Аль-Каида»* Усамой бен Ладеном. Инцидент произошел в эфире телеканала TV Globo.

*Запрещенная в России террористическая организация.