Российским дипломатам дадут дополнительный отпуск на Мальдивах

Работникам представительств России на Мальдивах, в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее предоставят дополнительные отпуска. Соответствующий документ, разработанный в МИД, 6 декабря появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Указанные государства в сентябре включили в перечень стран с особыми условиями, в том числе климатическими, дающими дипломатам право на второй оплачиваемый отпуск каждый год. Сотрудники посольств и консульств РФ на Мальдивах смогут отдохнуть дополнительные три дня, в Гвинее — девять дней, в Буркина-Фасо — 12 дней.

При назначении мер поддержки россиянам власти учли особенности проживания в указанных странах. Так, в Буркина-Фасо сухая и жаркая погода со средней температурой плюс 26-41 градус чередуется с сезоном дождей, распространены инфекции, складывается сложная криминогенная обстановка и остается высоким уровень террористической угрозы. В Экваториальной Гвинее постоянно жарко и влажно, до 160 дней в году льет дождь, а система здравоохранения развита слабо. На Мальдивах с мая по октябрь влажность воздуха достигает 90 процентов, с ноября по апрель — 70 процентов, выпадают обильные осадки и есть вероятность заболеть брюшным тифом и желтой лихорадкой.

Определяя продолжительность дополнительных отпусков, чиновники брали цифры из соседних стран: для Буркина-Фасо — из Кот-д'Ивуара, для Гвинеи — из Камеруна, для Мальдив — с Сейшельских Островов. Общественное обсуждение проекта приказа МИД России продлится до 20 декабря.