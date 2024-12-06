Песков ответил на вопрос о возможности участия Белоруссии в СВО

В Кремле назвали проект договора о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью наивысшей степенью союзничества. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Российской газеты" о том, предполагает ли этот документ возможное участие Беларуси в специальной военной операции.

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"Там взаимное обязательство по обеспечению безопасности, и, собственно, это, наверное, наивысшая степень союзничества в том числе в вопросах обеспечения безопасности и обороны", - сказал представитель Кремля.

Он также не стал раскрывать детали договора, призвав дождаться его подписания.

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Отметим, что сегодня Владимир Путин прилетел в Минск для участия в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Ожидается, что в рамках заседания лидеры подпишут договор о гарантиях безопасности двух стран.