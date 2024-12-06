Песков не стал увязывать смену главы Курской области с претензиями к Смирнову

Главный вопрос в контексте смены главы Курской области заключается не в претензиях к экс-губернатору Алексею Смирнову, а в том, что необходимо сделать в текущей кризисной ситуации в регионе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков телеканалу "Звезда".

По его словам, после полного освобождения Курской области главе региона предстоит заняться восстановлением региона.

"Сфера ЖКХ, стройка и так далее. Регион – это люди и обеспечение всех потребностей людей", – сказал Песков.

Накануне Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна на должность врио губернатора Курской области. Президент объяснил назначение интересами кризисного управления в регионе.

Экс-депутат выразил готовность возглавить Курскую область и пообещал сделать максимум возможного, чтобы оправдать доверие президента РФ. Он заявил, что осознает непростую ситуацию в области, поэтому будет делать все, чтобы жители чувствовали себя частью одной страны.

Между тем губернатор Курской области Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Путин принял его отставку по собственному желанию. Смирнов заявил, что переходит на новое место работы и пообещал приложить все силы, чтобы оправдать оказанное доверие. Однако он не раскрыл, в чем заключается суть его новой работы.