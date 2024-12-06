Руцкой дал жесткий совет Хинштейну во главе Курской области

Главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну, назначенному временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, предстоит зачистить регион от падали, которая залезла в органы власти, заявил экс-глава Курской области Герой Советского Союза Александр Руцкой. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что новому губернатору приграничного региона ни в коем случае нельзя идти на компромиссы.

По его мнению, только жесткость поможет стабилизировать ситуацию в Курской области. Руцкой заявил, что Хинштейну нельзя ни с кем церемониться. Экс-губернатор также пожелал врио главы региона только добра.

Дал бы ему такой совет: никаких компромиссов, только жесткость, потому что я знаю, что я говорю. Ни с кем не церемониться. Жесткость, надо зачистить регион от всей этой падали, которая залезла в органы власти. Александру Евсеевичу только добра желаю. Только жесткость, жесткость, причем в кубе. По-другому там не понимают, — высказался Руцкой.

Министр транспорта России и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил, что считает самым острым вопросом в регионе оформление жилищных сертификатов. По его словам, теперь эту проблему предстоит решать Хинштейну.