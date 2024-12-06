В Кремле ответили на вопрос о просмотре Путиным интервью Лаврова с Карлсоном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, посмотрел ли Владимир Путин интервью главы российского МИД Сергея Лаврова с американским журналистом Такером Карлсоном. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремле заявил, что президент России вряд ли успел посмотреть запись беседы министра с журналистом. По словам Пескова, Путин работает до глубокой ночи.

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков назвал цель Карлсона, которую он хотел достичь с помощью интервью с Лавровым. По его мнению, журналист хотел показать американцам позицию России по наиболее острым политическим вопросам.

На Западе отреагировали на интервью Лаврова Карлсону

Интервью Карлсона с Лавровым было опубликовано в ночь на 6 декабря. В соцсети X запись разговора набрала более двух миллионов просмотров через три часа после его публикации.