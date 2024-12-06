Песков объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил назначение депутата Госдумы Александра Хинштейна на пост врио главы Курской области необходимостью кризисного управления. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля сказал, что пока нельзя предположить, будет ли работа Хинштейна в регионе временной. Он добавил, что парламентарий — энергичный и талантливый человек. Песков также заявил, что уже бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов подал в отставку самостоятельно.

Как сообщает РИА Новости, Песков заявил, что кандидатуру Хинштейна согласовывали в установленном порядке. Решение о том, что депутат будет эффективен на должности, принималось с учетом его прошлого опыта работы.

Хинштейн высказался о назначении врио главы Курской области

Вечером 5 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Смирнова и назначил на пост Хинштейна, который занимал должность председателя комитета Госдумы по информполитике. Глава государства обратил внимание на опыт парламентария в Росгвардии, когда тот работал советником директора ведомства. По словам Путина, в Курской области востребовано кризисное управление.

Утром 6 декабря Хинштейн заявил, что в ближайшее время отправится в Курскую область. Он назвал свое назначение — «огромной честью и большой ответственностью».