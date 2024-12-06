Лавров напомнил Карлсону о должности Байдена в 2016 году

Глава МИД России Сергей Лавров поправил американского телеведущего Такера Карлсона, напомнив, что уходящий президент США Джо Байден в 2016 году занимал пост вице-президента. Интервью опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. Карлсон подтвердил, что ошибся и попросил прощения.

Вы сказали, что в декабре 2016 года, в последние дни правления администрации Байдена, он еще больше осложнил отношения между США и Россией? — спросил Карлсон российского министра.

Лавров в ответ напомнил, что в этот период президентом США был Барак Обама, а Байден занимал пост вице-президента.

Ранее Лавров обратил внимание, что американские политики, обсуждая нанесение ограниченных ядерных ударов, фактически приглашают к катастрофе. Россия не хочет подобного расклада в будущем, резюмировал он.

Кроме того, Лавров посчитал, что правительство Соединенных Штатов намеренно дестабилизирует ситуацию в мире, чтобы затем использовать выгоду от конфликтов в своих интересах. В пример дипломат привел иракскую агрессию и ливийскую «авантюру». Дипломат увидел закономерность во внешней политике Белого дома. Министр обратил внимание и на то, как Вашингтон после дестабилизации обстановки в Афганистане, оставил страну в плачевном состоянии, заморозив активы Кабула.