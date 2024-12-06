Хинштейн высказался о назначении врио главы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в ближайшее время выдвигается в регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Хинштейн назвал назначение «огромной честью и большой ответственностью», а саму Курскую область — непростым регионом, в котором есть много работы.

«Сделаю все, чтобы выполнить поставленные президентом задачи и завоевать доверие курян. Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту», — добавил врио губернатора.

Названа причина ухода Смирнова с поста губернатора Курской области

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Курской области Алексея Смирнова и назначил на пост председателя комитета Госдумы по информполитике Хинштейна. Глава государства обратил внимание на опыт парламентария в Росгвардии, когда тот работал советником директора ведомства. Путин подчеркнул, что в Курской области востребовано кризисное управление, а после освобождения территории потребуется сделать многое для ее восстановления.