Лавров рассказал о поведении европейцев на саммитах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что европейцы на саммитах бегают от него и ведут себя как дети. Об этом он рассказал в понедельник, 6 декабря, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

© администрация президента РФ

— Это становится токсичным, когда кто-то видит, что со мной разговаривает американец или европеец. Европейцы вообще убегают, когда видят меня. Так было во время последнего саммита «Группы двадцати», — заявил глава российского МИД в интервью Такеру Карлсону, подчеркнув, что европейцы и американцы «вели себя как дети».

Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым. Видео появилось на официальном сайте американского журналиста ночью 6 декабря, его хронометраж составляет 81 минуту.

Сергей Лавров заявил в интервью Такеру Карлсону, что если бы в 2014 году на Украине не произошел государственный переворот, то Крым мог бы до сих пор быть в составе страны. Он добавил, что Москва была искренне заинтересована в прекращении разгоревшегося после госпереворота конфликта в Донбассе.