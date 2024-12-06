Интервью Лаврова Карлсону за час посмотрели свыше миллиона раз

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети Х (бывший Twitter) набрало свыше миллиона просмотров. Такого показателя удалось достичь за час.

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Беседа Лаврова и Карлсона длится 80 минут. В ходе интервью Лавров рассказал, в частности, о конфликте на Украине. Министр подчеркнул, что внеблоковый статус страны является условием для завершения боевых действий. Кроме того, на территории Украины не должны располагаться военные базы Североатлантического альянса, отметил он.

Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым

Кроме того, глава МИД России прокомментировал заявления американских политиков об обмене ограниченными ядерными ударами. Он отметил, что такие слова вызывают обеспокоенность и могут привести к катастрофическим последствиям.

Также Лавров выразил надежду, что Запад серьезно воспринял сигнал, который России послала применением ракеты средней дальности «Орешник». Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Российская Федерация не желает «усугублять ситуацию». Представление западных стран о том, что у Москвы отсутствуют красные линии, является ошибочным, подчеркнул он.

В том числе Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки всегда стремились создавать проблемы в мире, чтобы обратить их в свою пользу. Он обратил внимание Карлсона на ливийскую «авантюру», «бегство из Афганистана», а также на иракскую «агрессию».

Ранее Лавров усомнился в адекватности Зеленского.