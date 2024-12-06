Вся дружба России и Финляндии исчезла за одну ночь, и финны вернулись к временам ранней подготовки Второй мировой войны, когда они были лучшими союзниками Гитлера. Об этом заявил глава МИД России Сергей Ларов в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

— У нас были дружеские отношения с Финляндией. И за одну ночь финны вернулись к ранним годам подготовки ко Второй мировой войне, когда они были лучшими союзниками Гитлера. Вся дружба, совместные походы в сауну, игры в хоккей — все мгновенно исчезло, — сказал он.

Министр также отметил, что Западная Европа хочет приблизиться к российской границе через Украину и уже почти открыто обсуждает план размещения британской военно-морской базы в Азовском море и «мечту» о создании базы НАТО на Крымском полуострове.

Россия и Финляндия раскрыли возможные сроки открытия границы

Журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым. Видео появилось на официальном сайте американского журналиста ночью 6 декабря. Хронометраж записи составляет 81 минуту. Для удобства пользователей в видео «вшиты» тайм-коды.

Финляндия и Эстония хотят закрыть Финский залив для российских судов. РФ расценит блокаду Финского залива как нарушение морского права. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, как это ударит по России и какой ответ может дать наша страна.