Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, которое он взял у него пару дней назад.

Выложенная запись беседы длится 81 одну минуту и разбита на девять частей. Они посвящены вопросам, воюют ли США с Россией, какое послание РФ направила Западу своим гиперзвуковым оружием, ведется ли диалог между Россией и США, что нужно, чтобы положить конец украинскому конфликту и какова роль Бориса Джонсона. В ходе интервью также поднимаются темы, кто принимает решения по внешней политике в США, как действует президент Джо Байден в преддверии вступления в должность Дональда Трампа. Не осталась в стороне и сирийская тематика. Завершается интервью мыслями Лаврова о Трампе.

Пушков: Карлсон в интервью с Лавровым хочет продемонстрировать позицию России

Еще анонсируя это интервью, Карлсон отметил, что "незаметно для большинства американцев США оказались в состоянии необъявленной реальной войны с Россией, за которую не голосовали и которой большинство американцев не хочет, однако она идет".

"Из-за того, что американские военные фактически прямо сейчас убивают русских в России, мы находимся к началу ядерной войны ближе, чем когда-либо в истории, намного ближе, чем это было в эпоху Карибского кризиса", - заявил журналист.

Он обратил внимание на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен прервал все контакты между Москвой и Вашингтоном, уже два года нет диалога, и это его шокирует.

Потому Карлсон и прилетел в Москву, чтобы задать животрепещущие вопросы "самому опытному министру иностранных дел в мире". По оценкам журналиста, интервью получилось "абсолютно захватывающим". Такого не увидеть по CNN и не прочитать в The New York Times.