Лавров: Россия хотела бы нормальных отношений с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны. Об этом глава МИД заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я бы так не сказал. В любом случае, это не то, чего мы хотим", - заметил Лавров.

По его словам, Россия хочет иметь нормальные отношения со всеми соседями и вообще со всеми странами.

Лавров отказался называть ухудшение отношений России и США войной

"Особенно с такой великой страной, как США", - отметил министр. "Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной" - добавил он.

Лавров заметил, что хотя официально наши страны не воюют, но это происходит опосредованно - на Украине.

"Некоторые то, что происходит на Украине, называют гибридной войной. Я бы тоже это так назвал. Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих", - указал министр.

По его мнению, это опасная ситуация, и Москва не хочет усугублять ее.

"Поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний, пару недель назад, от новой системы "Орешник" был воспринят всерьез", - заявил Лавров.

Как обратил внимание министр, военная доктрина РФ гласит, что "самое главное - избежать ядерной войны". А конфликт между Россией и США может носить именно такой характер.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что в январе 2022 года Россия предприняла усилия, чтобы избежать конфронтации.