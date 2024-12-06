Смирнов обратился к жителям Курской области

Алексей Смирнов, покинувший пост губернатора Курской области, заявил, что будет продолжать помогать региону на новом месте службы. Об обратился к жителям в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что переходит на новое место службы.

«На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию», — пообещал он.

Алексей Смирнов пробыл главой Курской области 205 дней

Ранее стало известно, что Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков.

Президент России Владимир Путин назначил новым главой области депутата Госдумы Александра Хинштейна.