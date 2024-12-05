Стало известно, кто вместо Хинштейна возглавит думский комитет

"Единая Россия" сохранит за собой руководство комитетом Госдумы по информполитике после назначения Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.

"После назначения Александра Хинштейна на должность врио губернатора Курской области "Единая Россия" сохранит за собой руководство комитетом Госдумы по информационной политике. Это следует из пакетного соглашения", - отметил собеседник агентства.