Вместо Хинштейна думский комитет возглавит другой единоросс

"Единая Россия" сохранит за собой руководство комитетом Госдумы по информполитике после назначения Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Об этом ТАСС сообщил источник в Госдуме.

Стало известно, кто вместо Хинштейна возглавит думский комитет
© РИА Новости
"После назначения Александра Хинштейна на должность врио губернатора Курской области "Единая Россия" сохранит за собой руководство комитетом Госдумы по информационной политике. Это следует из пакетного соглашения", - отметил собеседник агентства.