Путин принял отставку губернатора Курской области Смирнова

Российский лидер Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова. Он ушел с поста по собственному желанию.

«Постановляю: Принять отставку губернатора Курской области Смирнова Алексея Борисовича по собственному желанию», — говорится в указе Путина.

Он опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее Путин назначил депутата Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент отметил, что по мере освобождения региона от противника придется сделать очень много работы.