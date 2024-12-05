Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, накануне глава России провел встречу с Хинштейном. Политик сообщил Путину о готовности возглавить Курскую область и пообещал приложить все усилия, чтобы оправдать доверие.

Хинштейн подчеркнул, что для него честь стать врио губернатора, и он понимает, насколько непростая ситуация сложилась в регионе. По его словам, необходимо сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны.

«Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось. что Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию.

Напомним, что Смирнов был назначен врио губернатора в мае, в сентябре получил 65% голосов на выборах.