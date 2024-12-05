Президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» главе движения «Вторая жиZнь» Марии Карпенко, сообщает РИА Новости.

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Оно помогала эвакуировать людей из Суджанского района Курской области, говорится в материале агентства.

Ранее Путин в День добровольца вручил орден Мужества активисту Федору Геращенко, помогавшему с эвакуацией людей в Курской области и получившему в результате ранение. Активист заявил, что с гордостью будет носить и хранить эту награду, она будет передаваться в семье из поколения в поколение.