Захарова прокомментировала кампанию по выборам президента Румынии

Кампания по выборам президента Румынии сопровождается беспрецедентным всплеском антироссийской истерии, за обвинениями в гибридной войне со стороны РФ просматривается стремление повлиять на волеизъявление румынских граждан. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Действительно, кампания по выборам президента Румынии, второй тур которых состоится 8 декабря, сопровождается беспрецедентным всплеском антироссийской истерии. За этим просматривается стремление повлиять на сознание и волеизъявление граждан страны. Из уст местных политиков, чиновников и представителей СМИ звучат все более и более абсурдные обвинения", - указала дипломат.