Захарова прокомментировала кампанию по выборам президента Румынии

Захарова: выборы президента Румынии сопровождаются антироссийской истерией
Кампания по выборам президента Румынии сопровождается беспрецедентным всплеском антироссийской истерии, за обвинениями в гибридной войне со стороны РФ просматривается стремление повлиять на волеизъявление румынских граждан. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Действительно, кампания по выборам президента Румынии, второй тур которых состоится 8 декабря, сопровождается беспрецедентным всплеском антироссийской истерии. За этим просматривается стремление повлиять на сознание и волеизъявление граждан страны. Из уст местных политиков, чиновников и представителей СМИ звучат все более и более абсурдные обвинения", - указала дипломат.
"В частности, надуманная "реакция" официального представителя МИД Румынии на публикацию в одной из социальных сетей, которая была раскручена в румынском информационном поле и преподнесена как якобы проявление гибридной войны со стороны России и чуть ли не посягательство на румынскую государственность", - продолжила она.